Dajemy lajki w czasach zarazy

Gmina Gietrzwałd || W jednym z programów telewizyjnych rozmówca zalecił, abyśmy w trudnych czasach pandemii koronawirusa używali więcej emotikonów. Popularnymi buźkami łatwiej jest nam wyrazić nasze stany. Jak więc wyglądają nasze emocje?

Emocje mają to do siebie, że pojawiają się nagle. Te pozytywne budują nasze relacje. Negatywne... niekoniecznie. Jak dotąd największego emotikona w pozytywnym wydaniu (jeżeli chodzi o szczegóły: puszczającego oczko i przesyłającego serduszko) zobaczyłem pod postem o gietrzwałdzkiej młodzieży. Uczniowie wykonali serię kreatywnych selfie wcielając się w postacie ze słynnych obrazów. To pokłosie zajęć plastycznych prowadzonych za pomocą wirtualnych mediów w Zespole Szkolno-Przedszkolnym W Gietrzwałdzie.

— Zdjęcia powstały w ramach zdalnego nauczania — napisała pod postem Alicja Kucharzewska-Samko, nauczycielka muzyki oraz plastyki. — W ten sposób bawimy się w postać z obrazu. Odkrywamy w naszej szkole nie tylko talenty muzyczne, ale również modelingowo-aktorskie. No i co najważniejsze... poznajemy sztukę przez zabawę! Będę się powtarzać, ale pracujemy z cudnymi dzieciakami. Fajnie być nauczycielem...

Śladem starszych uczniów poszły przedszkolaki i wcieliły się w postacie w bajek i bohaterów komiksów. Jest wielu nauczycieli, którzy w tym trudnym czasie ubogacają prowadzone przez siebie zajęcia, aby zachęcić uczniów do nauki. Przykłady płyną ze wspomnianego Gietrzwałdu, Sząbruka oraz Biesala w gminie Gietrzwałd. Wszystkim należy się ogromny emotikon.

W szkole w Sząbruku dzieci przygotowały obrazki-laurki dla wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy z koronawirusem walczą na pierwszej linii frontu. W placówkach dzieje się o wiele więcej. Dla przykładu, w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Biesalu aktywnie włączono się w akcję szycia jednorazowych maseczek, które następnie zostały przekazane do jednego z olsztyńskich szpitali. Powstały również maseczki bawełniane wielokrotnego użytku, które otrzymali pracownicy szkoły. Takie wiadomości, koniecznie — lajkujemy!



Zresztą, w ramach akcji „Maseczki dla Polski”, do której razem z gminą Olsztyn włączyły się ościenne gminy z Gietrzwałdem, maseczki otrzymali również mieszkańcy gminy Gietrzwałd.

— Choć maseczki nie są wyrobem medycznym, to mogą być używane wielokrotnie — informuje Joanna Jaguszewska z Urzędu Gminy w Gietrzwałdzie. — Serdecznie dziękujemy członkom Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysom, radom sołeckim i wszystkim wolontariuszom, którzy w szybkim czasie dostarczyli je wszystkim gospodarstwom domowym. To była iście błyskawiczna akcja. Mamy szczęście, że wśród nas jest tyle osób gotowych nieść pomoc.

— Nadal znajdujemy się w bardzo trudnym dla wszystkich czasie — o epidemii koronawirusa mówi Joanna Jaguszewska. — Urząd wciąż dostosowuje się do dynamicznie zmieniających się warunków i przepisów. Przede wszystkim staramy się sprawnie funkcjonować i w pierwszej kolejności zaspokajać najważniejsze potrzeby mieszkańców. Cieszę się, że pracownicy robią wszystko, aby pogodzić pracę zawodową z opieką nad dziećmi i ich edukacją. Zdaje sobie sprawę, że nie jest to łatwe. Jestem niezwykle wdzięczny służbom za wszelką okazywaną pomoc a nauczycielom za trud organizacji zdalnej nauki. Wszystkim mieszkańcom za wyrozumiałość i chęć niesienia pomocy. Głęboko wierzę w to, że dzięki naszemu, wspólnemu wysiłkowi i ogromnej ilości dobrej woli przetrwamy ten trudny czas.

Dobrych serc nie brakuje i wśród przedsiębiorców z terenu gminy Gietrzwałd. Jeden z nich na rzecz Szpitala w Ostródzie, gdzie leczone są osoby zakażone koronawirusem, przekazał na licytację przyczepę do transportu skutera wodnego. Podobno taka jedyna w Polsce.

***

Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd: – W trudnych momentach ujawniają się zarówno te dobre, jak i złe emocje. Wszystko zależy od tego, co siedzi w nas, ludziach. Oby lekcja, którą od tygodni prowadzi nam koronawirus nie poszła na marne.