Nina Olszewska: W "pudle" spotkałam drugiego człowieka [ROZMOWA]

Mój pierwszy rozmówca w więzieniu był przystojnym mężczyzną z modną fryzurą. Usiadł przede mną, ułożył palce w piramidkę i mówił z taką dykcją, jakby był prezenterem „Faktów" — mówi Nina Olszewska. Zachęcamy do przeczytania naszej rozmowy przed wirtualnym spotkaniem z autorką książki „Pudło. Opowieści z polskich więzień”, które odbędzie się w czwartek (30 kwietnia) na profilu facebookowym MOK Olsztyn.

— Zacznijmy od początku, czyli od końca… Bo właśnie zakończenie twojej książki może być wyjaśnieniem, dlaczego chciałaś zajrzeć do „pudła”…

— Mój tata był przez 25 lat funkcjonariuszem Służby Więziennej, co sprawiło, że — na przykład — jako dziecko jeździłam na pracownicze kolonie do ośrodków wczasowych, w których zatrudnieni byli osadzeni: byli kelnerami, sprzątali itd. W zakończeniu książki wspominam też o tym, że przy okazji rodzinnych wyjazdów zdarzało nam się korzystać z pokoi gościnnych jednostek penitencjarnych. To nie jest jednak odpowiedź na pytanie, dlaczego chciałam napisać tę książkę. Myślę, że to jest raczej wyjaśnienie, dlaczego ona jest taka, a nie inna, dlaczego nie demonizuje więzień i więźniów, dlaczego nie poszłam do „pudła” po sensacje.

— A co było bezpośrednią inspiracją, żeby zająć się tym tematem?

— Pierwszy raz poszłam do więzienia reportersko, żeby napisać dla nieregularnika reporterskiego „Non/fiction” o pracy więźniów. Mój pierwszy rozmówca był przystojnym mężczyzną z modną wówczas fryzurą z przedziałkiem. Usiadł przede mną, ułożył palce w piramidkę i powiedział z taką dykcją, jakby był prezenterem „Faktów”: „Mam zaszczyt pracować dla lokalnego potentata drobiarskiego”. Zaczęłam gorączkowo myśleć, że ja tego nie napiszę tak, żeby tę scenę wiernie oddać, potem o tym, że jeśli mi się jakoś uda, to nikt mi przecież nie uwierzy, że taka sytuacja, taki człowiek, takie dialogi – w więzieniu! Tak o więzieniu się przecież nie pisze. I to jest moje „dlaczego”. Postanowiłam napisać inne niż zwykle historie z więzienia.

To jest fragment rozmowy. Cały tekst można przeczytać w weekendowym wydaniu "Gazety Olsztyńskiej".

W czwartek o godz. 18 na profilu facebookowym MOK Olsztyn odbędzie się wirtualne spotkanie z Niną Olszewską. Rozmowę na żywo poprowadzi Paulina Wasilewska, a autorce książki „Pudło” będzie można zadawać pytania za pośrednictwem internetu.



Partnerem wydarzenia jest Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie. Podczas całego spotkania w godzinach 18.00-19.30, na profilu facebookowym MZPiTU będzie trwał czat na żywo z psychologiem. Psycholożka Agnieszka Węckowicz odpowie na wszystkie pytania na temat izolacji.





Nina Olszewska, autorka książki „Pudło. Opowieści z polskich więzień".



