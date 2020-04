Anglicy nie muszą nosić maseczek [ROZMOWA]

Wyjechał z rodzinnego Elbląga, żeby spełnić swoje marzenia. Wybór Rafała Szwarca padł na Londyn. To tam mieszka już od 8 lat i prowadzi własny salon fryzjerski. Jak sobie radzi w obecnej sytuacji i czy może liczyć na wsparcie brytyjskiego rządu?

— Mieszkasz w Londynie od 2012 roku. Jak wyglądały twoje początki w wielkiej stolicy?

— Przeprowadziłem się tutaj z nadzieją na otwarcie własnego salonu, bo to miasto daje mnóstwo możliwości. Na początku musieliśmy zabiegać o klientów, ale kilka miesięcy po otwarciu mieliśmy już komplet na wiele tygodni do przodu. Z każdym dniem rozwijaliśmy się coraz bardziej, nasze postępy zostały zahamowane w momencie ogłoszenia przez rząd brytyjski zamknięcia wszystkich lokali usługowych.

Jesteśmy nieczynni od 5 tygodni i nie wiemy, kiedy wrócimy na biznesowe tory. Jesteśmy samozatrudnieni, więc to właśnie w nas kryzys uderzył najbardziej. Mamy trochę oszczędności, ale nie wystarczą na długo. Chociażby ze względu na stale opłacany czynsz za lokal, opłaty związane z normalnym życie oraz moją inwestycję budowlaną w Polsce. Muszę wstrzymać się z wyposażeniem mojego mieszkania, które kupiłem w Elblągu. Dodatkowo deweloper poinformował mnie o opóźnieniu odbioru budowy.