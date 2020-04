Zakaz spalania odpadów obowiązuje nas również na działkach

Pandemia koronawirusa zdominowała nasze codzienne życie, a wielu z nas szuka spokoju i wytchnienia na działce. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z przepisami (art. 191 Ustawy o odpadach) obowiązuje całkowity zakaz spalania odpadów. Części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów czy też parków również są odpadami, a co za tym idzie ich spalanie jest zabronione.

W Olsztynie obowiązują przepisy, które zobowiązują nas do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów, nie możemy więc wrzucać odpadów zielonych do pojemników na odpady komunalne.

Co zatem począć z tymi problemowymi odpadami? Nadają się one do kompostowania, ale można je także przekazywać firmie odbierającej odpady komunalne. W zabudowie jednorodzinnej oraz w domkach letniskowych odpady zielone należy gromadzić w workach koloru czarnego, oznaczonego napisem ,,zielone", natomiast w zabudowie wielorodzinnej do pojemników oznaczonych napisem ,,zielone".

Niestety w tym sezonie pojawiły się już pierwsze przypadki łamania ww. przepisów. Wobec sprawców tego typu wykroczeń wyciągane będą konsekwencje prawne.

Źródło: Straż Miejska w Olsztynie