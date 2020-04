Wracamy do tematu: Łabędzie teraz najbardziej potrzebują spokoju

Przypomnijmy. Nasza czytelniczka zwykle spaceruje z synkiem w okolicach stawku (ul. Lubelska przy skręcie do sortowni śmieci) w Olsztynie. Jakiś czas temu zamieszkała tam para łabędzi. — Zauważyłam, że jeden łabędź w ogóle się nie rusza. Pływa w jednym miejscu z wygiętą szyją. Łabędzica siedzi na gnieździe z jajkami i jeśli jej partner nie żyje, to może i ona być w niebezpieczeństwie, przecież nie zostawi gniazda, żeby coś zjeść. Będę wdzięczna za sprawdzenie — napisała do nas.

Sprawdziliśmy, niestety, jej obawy okazały się słuszne. Jeden z łabędzi nie żyje. Skontaktowaliśmy się z Ośrodkiem Rehabilitacji Ptaków Dzikich w Bukwałdzie, aby dowiedzieć się, jak można pomóc łabędziej rodzinie.

Zobacz także: Łabędzia tragedia na Lubelskiej Naszą czytelniczkę zaniepokoił los łabędziej rodziny, która zadomowiła się na stawku przy ulicy Lubelskiej w Olsztynie.

— Takie rzeczy się zdarzają i my, jako ośrodek nie jesteśmy w stanie w żaden sposób jej pomóc — mówi dr Ewa Rumińska z Fundacji Albatros. — Łabędzica w tym momencie jest już samotną wdową i tak już pozostanie. Jeśli chodzi o zdobywanie pokarmu to sobie poradzi, bo ma je na wyciągnięcie szyi. Problem dotyczy bardziej kwestii obrony, bo to właśnie samiec broni gniazda. Jeżeli para łabędzi wybrała takie miejsce na założenie gniazda, oznacza to, że w stawku znajduje się wystarczająca ilość naturalnego pokarmu i dokarmianie ich nie jest rzeczą niezbędną. Ale jeśli już ktoś będzie chciał dokarmiać, to ważne, aby były to odpowiednie produkty, m.in.: gotowane i starkowane warzywa, czyste i nieprzetworzone płatki zbożowe lub karma dla kotów czy psów. Ważne, by były to produkty świeże, podawane w wodzie z bezpiecznej odległości — podkreśla dr Ewa Rumińska.