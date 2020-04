Joanna Karzyńska: uwielbiam poznawać ludzi

Już kończąc szkołę podstawową, wiedziałam, co chcę w przyszłości robić - marzyłam, że będę dziennikarzem. Marzenie swoje spełniłam. Piszę, bo to jest moja pasja, traktuję to również jak pewnego rodzaju powołanie. Nie ilość, ale jakość. Nie słowotok, ale treść – dobra, wartościowa, pozostawiająca w Czytelniku wiele emocji i skłaniająca do stawiania pytań. Moim zdaniem potrzeba słuchania innych jest kluczowa do tworzenia wartościowych materiałów. Uwielbiam poznawać ludzi, słuchać ich historii, a potem opisywać je. Zachęcam do czytania naszych wydań papierowych i internetowych. W naszych artykułach przeczytacie o radościach i smutkach mieszkańców naszego regionu. Poznacie niezwykłych ludzi i dowiecie się, co i gdzie się dzieje. Bądźcie z nami, bo my jesteśmy dla Was!

Joanna Karzyńska,

redaktor naczelna

tygodników lokalnych "Naszego Mazura" i "Ikata Gazety Braniewskiej"

Przede wszystkim #rzetelnaGO

Priorytetem wiarygodna informacja!

My tworzymy ją dla Was!

Czytajcie lokalnie!