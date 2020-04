Artur Dryhynycz: ważny jest dla nas lokalny sport

W „Gazecie Olsztyńskiej” odpowiadam za strony sportowe, czyli jestem w tej komfortowej sytuacji, że robię to, co lubię. A że jesteśmy gazetą regionalną, więc szczególnie ważny jest dla nas lokalny sport.

W efekcie jako jedyne medium w regionie dostarczamy naszym czytelnikom tak wiele interesujących informacji o warmińsko-mazurskich wydarzeniach sportowych. A przy tym oczywiście nie zapominamy o najważniejszych imprezach rozgrywanych w Polsce i za granicą. Jednak moje zainteresowania nie ograniczają się jedynie do sportu, o czym świadczą chociażby piątkowe felietony, do których serdecznie zapraszam. Co prawda po ich lekturze świat nie będzie lepszy, ale może stać się odrobinę weselszy.

Artur Dryhynycz,

dziennikarz sportowy "Gazety Olsztyńskiej"

