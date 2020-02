Sędzia Juszczyszyn zawieszony i z mniejszymi pieniędzmi

Izba Dyscyplinarna Sadu Najwyższego zawiesiła w orzekaniu olsztyńskiego sędziego Pawła Juszczyszyna. To efekt zażalenia, które złożył rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych na przywrócenie do pracy sędziego Juszczyszyna. Wcześniej zawiesił go w obowiązkach prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie.

Sędzia Juszczyszyn został zawieszony po wydaniu nakazu okazania podpisów poparcia obywateli i sędziów potrzebnych do wyboru składu KRS. Zawiesił go jego bezpośredni przełożony, prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie sędzia Maciej Nawacki, którego podstawy wejścia w skład KRS swoim orzeczeniem podważa sędzia Juszczyszyn.



Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego 23 grudnia przywróciła sędziego Pawła Juszczyszyna do wykonywania obowiązków. Tą decyzję zaskarżył rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych



— Ja nie mam nic wspólnego z tym zaskarżeniem — zastrzegł w rozmowie z nami sędzia Maciej Nawacki. — To, czy sędzia Juszczyszyn będzie mógł dalej orzekać, zdecyduje się we wtorek — dodał.



Sędzia Juszczyszyn nie pojawił się w Warszawie. Podobnie było w grudniu 2019 roku, kiedy ta sama Izba Dyscyplinarna SN zdecydowała o jego powrocie do orzekania. Wtedy jego pełnomocnik wyjaśnił, że ani on, ani sędzia Juszczyszyn nie stawili się na posiedzenie, bo "nie chcieli legitymizować swoją obecnością udziału w posiedzeniu Izby Dyscyplinarnej", której zgodnie z wyrokiem TSUE nie uznają za sąd.



Sędzia Izby Dyscyplinarnej SN Adam Tomczyński uzasadniając decyzję powiedział, że oprócz zawieszenia sędziowie Izby zadecydowali o obniżenia sędziemu Juszczyszynowi wynagrodzenia o 40 proc.





oprac. Igor Hrywna