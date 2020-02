Chodziła boso po mieście, bo chciała sprawdzić reakcję ludzi i policji

Kobieta, która w sobotnie przedpołudnie chodziła boso ulicami Bartoszyc była pijana. Sama przybiegła do komendy i przyznała, że zrobiła sobie pieszą wycieczkę ulicami miasta i chodziła środkiem jezdni. Twierdziła, że zrobiła to po to, aby sprawdzić reakcje ludzi i policji.





Świadkowie niecodziennej sytuacji zawiadomili policjantów. Niecodzienne było też to, że zanim policjanci podjęli interwencję pijana 40 – latka przybiegła do komendy i poinformowała, że chodziła boso środkiem miejskich ulic, bo chciała sprawdzić jak będą reagować ludzie i policja….



Kobieta została wylegitymowana, jednak z uwagi na stan upojenia alkoholem, odstąpiono od karania jaj mandatem karnym.



Mieszkanka gm. Bartoszyce popełniła wykroczenie – stworzyła zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za które w postępowaniu przed sądem grozi jej kara grzywny w kwocie do 5 tys. zł.



Źródło:

Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach





Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania Gazety Olsztyńskiej razem z Gońcem Bartoszyckim kosztuje tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl



W sobotę, 1 lutego przed południem pijana 40 – latka chodziła boso ulicami Bartoszyc. Mało tego, zatrzymywała samochody na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną na ul. Boh. Warszawy.Świadkowie niecodziennej sytuacji zawiadomili policjantów. Niecodzienne było też to, że zanim policjanci podjęli interwencję pijana 40 – latka przybiegła do komendy i poinformowała, że chodziła boso środkiem miejskich ulic, bo chciała sprawdzić jak będą reagować ludzie i policja….Kobieta została wylegitymowana, jednak z uwagi na stan upojenia alkoholem, odstąpiono od karania jaj mandatem karnym.Mieszkanka gm. Bartoszyce popełniła wykroczenie – stworzyła zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym, za które w postępowaniu przed sądem grozi jej kara grzywny w kwocie do 5 tys. zł.