Nigdy nie piła alkoholu i nie paliła. Przeżyła 100 lat!

Pani Marianna Kirzycka 16 stycznia skończyła 100 lat. Na stałe mieszka w Tatarch razem z synem Mieczysławem. Pani Marianna ma 4 wnuków i 2 prawnuków. Mimo swojego wieku jest samodzielna. Do tej pory wychodzi na spacery.

Marianna Kirzycka nie miała łatwego życia. Urodziła się 16 stycznia 1920 roku w Mławie. Jej rodzina miała gospodarstwo rolne na Wólce. Marianna pomagała rodzicom w gospodarstwie. II wojnę światową przeżyła bardzo ciężko. Została wywieziona na roboty do Niemiec.



— Niewiele z tamtego czasu już pamiętam, ale było bardzo ciężko — mówi. Po wojnie pani Marianna wyszła za mąż za kawalera z Pepłowa. Ślub brali w Mławie, a zamieszkali w Napierkach, a później w Tatarach. — Mój mąż był bardzo dobrym człowiekiem. Razem szczęśliwie przeżyliśmy wiele lat, wspólnie wychowaliśmy 5 dzieci — mówi pani Marianna. Prowadzili gospodarstwo rolne. — Mama przede wszystkim zajmowała się domem i wychowywaniem dzieci. Sprzątała, gotowała. Do jej obowiązków należało także pielęgnowanie czarnych i czerwonych porzeczek.



— Poza tym nigdy nikomu nie odmówiła pomocy — dodaje pan Mieczysław.

Pomimo trudnego dzieciństwa i sędziwego wieku pani Marianna Kirzycka jest pogodna, zawsze uśmiechnięta, wesoła i przyjazna. Nie stroni od rozmowy, ale ma problemy ze słuchem. — Mama słabo słyszy, trzeba bardzo głośno do niej mówić. Czasami się denerwuje, że nie wie o czym inni rozmawiają. Ma aparat słuchowy, ale nie chce z niego korzystać — mówi syn Mieczysław. Mimo ukończenia 100 lat pani Marianna jest bardzo samodzielna. Porusza się bez żadnej pomocy, nawet po schodach da radę wejść i zejść.



— Sama się umyję, ubiorę, wszystko przy sobie zrobię — mówi 100-latka. Pan Mieczysław potwierdza i dodaje, że ułatwia mu to opiekę nad mamą. — Mieszkam z mamą od dawna i opiekuję się nią. Robię pranie, sprzątam, gotuję, ale mama zawsze gotowa jest mi pomóc, a zwłaszcza doradzić, najczęściej w gotowaniu. Podpowie co mam ugotować, co dodać, jak przyprawić. Zawsze spróbuje i powie, czy dobre, czy trzeba dosolić, czy wsypać trochę pieprzu. Jak obiad jest gotowy, jemy go przy wspólnym stole. Można powiedzieć, że mama dba o mnie, a ja o nią — mówi pan Mieczysław.



Syn pani Marianny nauczył się gotować od mamy, która była bardzo dobra gospodynią. Do dzisiaj pamięta smak żurku, czerwonego i białego barszczu, grochówki i pieczonej kaczki. Stara się przygotowywać posiłki takie jak mama. — Ale bez jej pomocy na pewno nie udałoby się zachować smaków z dzieciństwa — mówi. Najczęściej gotuje zupy, bo mama bardzo je lubi. Czasami pan Mieczysław upiecze ciasto.



Pani Marianna jest zdrowa, nie chodzi do lekarza, bo nic jej nie dolega. — Przez całe życie była tylko 5 razy w szpitalu, wtedy, gdy rodziła dzieci. Nigdy nie brała żadnych tabletek — mówi syn. Za to bardzo dużo przebywała na świeżym powietrzu. Do tej pory wychodzi na spacery. Pani Marianna lubi także odpocząć. Wtedy kładzie się na łóżku i "leniuchuje".



Marianna Kirzycka mówi, że swoje zdrowie i tak długi wiek zawdzięcza temu, że nigdy nie piła alkoholu, ani nie paliła. Poza tym zawsze starała się zdrowo odżywiać. — Mieliśmy swoje świnki, cielaczki, kury. Robiliśmy swoje wyroby. W ogródku były świeżutkie warzywa, a w sadzie piękne owoce. Mama nawet chleb sama piekła — mówi pan Mieczysław. — No i praca, i ruch na powietrzu — dodaje 100-latka.



