Wielki weekend z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Sprawdź, co się będzie działo w Olsztynie [PROGRAM]

Przed nami najbardziej szalony weekend — 28. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Imprezy startują już w sobotę, a pieniądze można wpłacać nawet w tej chwili. Wystarczy wrzucić pieniądze do eSkarbonki.

U nas WOŚP gra 11 i 12 stycznia

W 2019 roku Fundacja WOŚP wyposażyła Oddział Noworodków i Wcześniaków MSZ w Olsztynie w najnowszej generacji sprzęt:

• stanowisko do resuscytacji z wyposażeniem o wartości 55 000 zł,

• bilirubinometr o wartości 14 000 zł,

• 2 lampy do fototerapii o wartości 17 828,38 zł,

• kardiomonitor z wyposażeniem o wartości 16 200 zł,

• inkubator zamknięty z wyposażeniem o wartości 42 676,81 zł,

• 2 wagi elektryczne z wyposażeniem o wartości 9 102,38 zł,

• 5 ciepłych gniazdek z wyposażeniem o wartości 49 250 zł,

Wysokiej klasy aparat USG z wyposażeniem o wartości 78 840 zł trafił do Oddziału Reumatologicznego. Sprzęt służy do badania dzieci z młodzieńczym zapaleniem stawów, dedykowany grupie od 18-23 lat. W 2019 r. Miejski Szpital Zespolony w Olsztynie został wyposażony przez Fundację WOŚP w sprzęt o wartości 282 897 zł.



Pokażcie nam, jak gracie z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy! Zdjęcia możecie wysyłać mailowo: internet@gazetaolsztynska.pl oraz za pośrednictwem Facebooka. Nasze skrzynki czekają!

W sztabie praca wre już od kilku dni. Ekipa żartuje, że pracuje przez 8 dni w tygodniu i 25 godzin na dobę. A to dopiero początek, bo najwięcej będzie się działo w weekend. Na ulicę wyjdzie 450 wolontariuszy, a program WOŚP nie pozwoli się nudzić. Ale dzieje się również w internecie, gdzie od kilku dni działa eSkarbonka.— Zamiast rozsyłać w mediach społecznościowych serduszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zachęcam, żeby linkować naszą eSkarbonkę. Dzięki niej można wpłacać pieniądze, które zasilą olsztyńskie konto Orkiestry — zachęca Monika Falej, szefowa olsztyńskiego sztabu WOŚP. — Wiem, że każdy zachęca do bicia rekordu zbiórki, ale ja bym także chciała, żebyśmy przede wszystkim przy tej okazji dobrze się bawili.Fundacja Jurka Owsiaka zbiera w tym roku pieniądze na zakup najnowocześniejszych urządzeń do ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji.W poprzednim roku w stolicy Warmii i Mazur udało się zebrać ponad 523 tys. zł.eSkarbonkę można znaleźć pod adresem eskarbonka.wosp.org.pl/hlypf9 lub na stronie olsztyn-5699.wosp.pl argodz. 13 otwarcie finału WOŚP, zaśpiewa Jakub Qbek Zajączkowskigodz. 13.45 — Pantomima — występy dzieci z SOSW w Olsztynie oraz Mimów z PZGgodz. 14.15 — Pokaz taneczno-wokalny wychowanków Pałacu Młodzieżygodz. 14:50 — Konkurs fantowygodz. 15.05 — występy dzieci ze szkoły muzycznej YAMAHA Olsztyngodz. 15:40 — pokaz tańca uczniów Szkoły Tańca i Wdzięku Przemienieccygodz. 16.05 — Djembe Kings, czyli warsztaty/pokaz na bębnach afrykańskichgodz. 16.35 — utwory klasyki zagrają uczniowie Studio Gitary Goostawgodz. 16.55 — pokaz taneczny Klubu Tańca Sportowego Focus Olsztyngodz. 17.25 — Studio Piosenki Metro Olsztyn — zespół wokalny oraz soliści olsztyńskiego studia wokalnego pod patronatem Teatru BuffoDodatkowo: bieżnie i kilometry dobra na rowerach stacjonarnych, ścianka do robienia zdjęć, warsztaty malarskie dla dzieci, malowanie buziek, analiza składu ciałagodz. 14 — otwarcie finału WOŚP, występ wokalny Studia Piosenki Metrogodz. 14.40 — pokaz tańca Pracowni Tańca PRYZMAT Fundacji Tańca i Sztuki ARToffNIAgodz. 15.10 — Pokaz fryzur i sukien ślubnychgodz. 15.20 —Konkurs fantowygodz. 15.45 — Charlestone — pokaz tańca w wykonaniu uczennic ZSEH w Olsztyniegodz. 16.05 — występy Studia Wokalnego Tatiany Krakowskiej i Studia Gitary Goostawgodz. 16.20 — pokaz flamenco i taniec brzucha Studia Rytmgodz. 16:50 — Pantomima — występy dzieci z SOSW w Olsztynie oraz Mimów z PZGgodz. 17.20 — Konkurs fantowygodz. 17.40 — koncert gitarowy Studia gitary Goostawgodz. 18.10 — pokaz taneczny Rave Dance Studiogodz. 18:40 — Oskar Jensen wraz z zespołem Rock&Ronigodz. 19.15 — Zespół perkusistek z Olsztyneckiego Domu Kulturygodz. 20 — taniec z ogniem Olsztyńskiego Teatru Ulicznego oraz Światełko do Nieba — fontanny zimnych ogni wysokie na 5 mDodatkowo: fotobudka, spotkania z psami, badania, Szpital Pluszowego Misia, bieżnie i kilometry dobra na rowerach stacjonarnych, ścianka do robienia zdjęć, warsztaty dla dzieciStowarzyszenie Tańca Sportowego Soltare, ul. Mariańska 1godz. 16.30-19 —pokazy taneczno-sportowe połączone z akrobatka powietrznągodz. 11-17 — przejażdżki zabytkowymi samochodamigodz. 12-16 — spotkaniem z psami rasy Golden Retrievergodz. 14 — WIelkie Serce Mamy / Olsztyn dla #wośp / Licytacje i koncerty na żywo: Planktone, The Same Baby, Plaster, Małpi Pył, Hitano, Czyści jak Łza, Romantycy Lekkich Obyczajów, Traffic Junkygodz. 10 — światełko do niebagodz. 9.30 — 13 — Koncert "Dzieci-dzieciom"godz. 10.45-12.45 — Morsujący Rowerzyści Olsztynagodz. 11-19 — Koncert uczniów i nauczycieli Szkoły Muzycznej Casio i Akademii Śpiewugodz. 11-13 — „Kąpiący się zimą”godz. 12-12.30 — Koncert kolęd i kiermaszgodz. 12-15 — „Głusi dla Orkiestry” — festyngodz. 12-15 — Akademia Karate dla WOŚPgodz. 13-15 — 8. Bieg Policz się z Cukrzycągodz. 15-19 — turniej brydżowy i występ uczniów SP 34godz. 17 — koncert piosenki aktorskiej i licytacja lalek i elementów scenografii z dawnych spektakli OTLgodz. 9-11 — "Biała Niedziela” dla dzieci do 1 roku życia:• USG brzuszka i główki;• porady pediatryczne i neonatologiczne• oraz porady laktacyjne.(obowiązuje wcześniejsza rejestracja pod nr. tel. 532 62 40).• dorośli pacjenci zmagający się z nadwagą — konsultacje lekarskie w zakresie chirurgii bariatrycznej — rejestracja pod nr. tel. 89 532 62 18.