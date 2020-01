Niebezpieczne niewybuchy. Jutro ewakuacja mieszkańców Orneckiej

Na terenie 9. Warmińskiego Pułku Rozpoznawczego przy ul. Orneckiej 1 w Lidzbarku Warmińskim natrafiono na niewybuchy. Są na tyle niebezpieczne, że jutro rano, podczas pracy saperów, zaplanowano ewakuację mieszkańców z pobliskich budynków.

Miejsce, gdzie znaleziono niewybuchy, należy do jednostki wojskowej 2039.Ewakuacja mieszkańców bloku przy ul. Orneckiej 2, pracowników Powiatowego Lekarza Weterynarii, piekarni PSS Społem oraz sklepu Agat nastąpi jutro 10 stycznia o godz. 7:30.Ewakuowanych mieszkańców i pracowników sąsiadujących z jednostką wojskową firm na czas pracy saperów, autokar przewiezie do kasyna wojskowego.Saperzy, zanim przystąpią do pracy, dokładnie sprawdzą budynki, czy nie ma w nich ludzi lub zwierząt. Pracę mają zakończyć około godz. 12.00. W tym czasie droga wojewódzka 513 zostanie zamknięta.Informację o tej akcji będą dziś przekazywali mieszkańcom policjanci i strażnicy miejscy.