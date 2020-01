Inwestycje na uniwersytecie. Jakie przyniesie 2020 rok?

Kanclerz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego dr inż. Aleksander Socha opowiada o trzech największych inwestycjach realizowanych w ubiegłym roku na olsztyńskim uniwersytecie. Jakie ważne przedsięwzięcia przyniesie uczelni 2020 rok?

Modernizacja i remont stadionu uniwersyteckiego kosztowały blisko 12 mln złotych.

Modernizacja i remont stadionu lekkoatletycznego, rewaloryzacja kortowskiego parku oraz rozpoczęcie budowy Centrum Popularyzacji Nauki "Kortosfera" – to główne inwestycje realizowane na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie w 2019 roku.— W 2019 roku udało nam się zakończyć modernizację i remont stadionu uniwersyteckiego. Ta inwestycja kosztowała prawie 12 milionów złotych i była w części dofinansowana przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego — przypomina dr inż. Aleksander Socha. Stadion jest już gotowy i mogą korzystać z niego wszyscy mieszkańcy Olsztyna. Oficjalne otwarcie planowane jest wiosną.— Chcemy zrobić meeting lekkoatletyczny z udziałem naszych znanych sportowców, członków AZS-u. Stadion jest publiczny. Środki zdobywała uczelnia, ale jesteśmy zobligowani udostępnić obiekt związkom sportowym. Jeżeli są potrzeby biegania – proszę bardzo! — zachęca kanclerz UWM.— Otrzymaliśmy dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego – ponad 2 miliony 600 tysięcy złotych. Celem projektu było odtworzenie założeń parkowych sprzed drugiej wojny światowej, gdzie były zachowane tzw. osie widokowe. Wróciliśmy do tego. Odtworzyliśmy ścieżki, zostało wykonane oświetlenie, infrastruktura. Pojawiły się też nowe nasadzenia, które są drogą do przywrócenia dawnej świetności parku kortowskiego — opisuje Aleksander Socha.W ostatnich miesiącach w Kortowie pojawiły się też zdroje wody pitnej oraz nowe miejsca parkingowe dla rowerów. Zakończył się też remont Domu Studenckiego nr 1.Trzecią dużą inwestycją, która została rozpoczęta w 2019 roku jest budowa Centrum Popularyzacji Nauki "Kortosfera". — Ta inwestycja budowlana zostanie zakończona w czerwcu. A od czerwca do końca roku będzie trwało wyposażanie. Koszt wyposażenia to prawie 16 milionów złotych. Cała inwestycja to 32 miliony złotych. Prace toczą się sprawnie i wydaje mi się, że to miejsce, na które liczy młodzież, ale też dzieci i dorośli, w niedługim czasie będzie bardzo fajnym, reprezentacyjnym obiektem, który będzie służył popularyzacji nauki — zdradza dr. inż. Aleksander Socha.— Czekamy z niecierpliwością na zakończenie procedury przetargowej, która wyłoni wykonawcę. Ten budynek – warty w ocenie inwestorskiej prawie 70 milionów złotych – zmieni pewne obszary, obciążenia, jeżeli chodzi o funkcjonowanie uczelni w mieście. Bardzo liczę na to, że rozpoczniemy budowę wiosną tego roku — mówi kanclerz UWM.Gdy powstanie nowy budynek Wydział Nauk Społecznych przeniesie się z obecnej siedziby przy ul. Żołnierskiej do Kortowa. Nowe miejsce pracy i nauki zyskają także studenci i wykładowcy Wydziału Prawa i Administracji.W najbliższych miesiącach kontynuowana będzie również rewaloryzacja zabytkowej części Kortowa w okolicach placu Cieszyńskiego. — W tej chwili wykonujemy tam podobne rzeczy do tych, które były w parku kortowskim. Przywrócona zostanie część uliczek. Będą nowe nasadzenia, nowe oświetlenie i nawierzchnie. Wszystko w uzgodnieniu z konserwatorem zabytków — zapewnia Aleksander Socha.