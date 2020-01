Pijana matka zajmowała się trojgiem dzieci. Miała ponad 2 promile alkoholu

Policjanci zostali poinformowani o tym, że pijana matka w jednej z miejscowości na terenie gminy Ełk może zajmować się małoletnimi dziećmi. Policjanci potwierdzili tą informację. O niewłaściwym sprawowaniu opieki na dziećmi został poinformowany sąd rodzinny.

Czytaj e-wydanie

Gazeta Olsztyńska zawsze pod ręką w Twoim smartfonie, tablecie i komputerze. Roczna prenumerata e-wydania tylko 199 zł.



Kliknij w załączony PDF lub wejdź na stronę >>>kupgazete.pl

Okazało się, że 36-latka była kompletnie pijana. Badanie stanu trzeźwości przeprowadzone na miejscu interwencji wykazało, że kobieta miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie.W mieszkaniu panował nieporządek, porozrzucane były butelki i puszki po alkoholu. Pod opieką matki przebywało troje jej dzieci w wieku od 5 do 12 lat. W związku z tym, że kobieta sama wychowuje dzieci, a jej stan nie pozwalał na właściwą opiekę musiały one trafić do placówki opiekuńczej.W chwili obecnej trwają czynności zmierzające do wyjaśnienia sytuacji opiekuńczo-wychowawczej dzieci. O sprawie został poinformowany sąd rodzinny.Źródło: