Pytamy i odpowiadamy: Kiedy rozebrać choinkę? [SONDA]

Wielu z nas chce się cieszyć świąteczną atmosferą jak najdłużej. To dlatego coraz częściej bożonarodzeniowe drzewka w naszych domach pojawiają się nie tuż przed Wigilią, ale nawet i na początku grudnia. Po tym jak z westchnieniem powiemy, że "Święta, święta i po świętach", to nachodzi nas myśli, że choinkę trzeba rozebrać i z domu wynieść. Ale kiedy to zrobić?

Choć Boże Narodzenie to święto kościelne, ubieranie choinki to element tradycji, a nie nakazu wynikającego z prawa liturgicznego. Nie ma też więc wyznaczonej zasady, która precyzowałaby, kiedy powinniśmy się pożegnać z drzewkiem.



Ci, którzy chcą zasugerować się postępowaniem hierarchów kościelnych, zdają sobie pewnie sprawę z tego, że np. watykańska choinka pozostaje na placu Świętego Marka do 2 lutego, czyli do Święta Ofiarowania Pańskiego (znanego też jako Święto Matki Bożej Gromnicznej)



Są jednak i zwolennicy szybszego rozstawania się z drzewkiem, którzy za rozbieranie choinki biorą się już po 6 stycznia, czyli po Święcie Trzech Króli (Objawieniu Pańskim) albo tydzień później, czyli po niedzieli Chrztu Pańskiego.



Jeszcze inni z rozebraniem choinki czekają do kolędy, czyli corocznych odwiedzin księdza w domach parafian.



A jak jest u naszych czytelników?



Kiedy rozbierasz choinkę?

