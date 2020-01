Wybieramy Człowieka Roku 2019

Kto zasłużył sobie na ten tytuł w kulturze, kto w nauce? A kto był najskuteczniejszym liderem waszej lokalnej społeczności? O tym przekonamy się już niedługo. Dzisiaj przedstawiamy propozycje Ewy Mazgal w kategorii kultura dla Olsztyna i powiatu olsztyńskiego.

Moim bardzo subiektywnym zdaniem w ubiegłym roku (ale też w poprzednich) wyróżniły się szczególnie te osoby i instytucje:



Piotr Sułkowski, dyrektor Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej — cenię go za pracowitość, entuzjam, docieranie i do wyrobionej, i do szerokiej publiczności.



Mariusz Sieniewicz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury to osoba kreatywna i odważna, nie bojąca się ożywczego skądinąd skandalu; w MOK można spotkać przedstawicieli najnowszej, najbardziej awangardowej młodej kultury



Centrum Polsko-Francuskie to miejsce, gdzie można czytać i mówić po francusku, uczyć sź tego języka i poznawać (także przez ludzi) francuską kulturę czyli kulturę europejską. To zasługa byłego dyrektora Kazimierza Brakonieckiego i nowej szefowej Małgorzaty Czaplarskiej. CPF jest prawdziwą „placówką postępu” i naszym oknem na świat.



Warmińsko-Mazurskim Funduszem Filmowym kieruje Bogumił Osiński, który przez lata strałsź o jego powołania. Fundusz wspiera finansowo filmy, kręcone w regionie. Ma szczęśliwą rękę, bo pomógł „Cichej nocy” Piotra Domalewskiego, która zdobyła masę nagród, a teraz dofinansował „Wszystko dla mojej matki” Małgorzaty Imielskiej. O filmie już jest głośno, autorka udziela wywiadów. To też kandydat do nagród.



Krzysztof Szatrawski jest prezesem olsztyńskiego oddziału Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Za jego kadencji odbywają się Olsztyńskie Dni Literatury, SPP wydaje almanach poezji i funduje tomik wierszy najlepszemu debiutantowi. Regionalna literatura wychodzi „na miasto”, manifestuje swoją obecność i choć to nisza, chwała jej za to.



Ewa Mazgal



Człowiek Roku 2019 wybieramy w kilku kategoriach. Już teraz czekamy na zgłoszenia od Państwa. Prosimy w nim podać imię, nazwisko nominowanego, miejscowość, kategorię oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.





KATEGORIE



a. Człowiek Roku 2019: działalność społeczna

b. Człowiek Roku 2019: kultura

c. Człowiek Roku 2019: biznes

d. Człowiek Roku 2019: nauka

e. Człowiek Roku 2019: lider społeczności lokalnej



W kategoriach a, b, d, e kandydować mogą osoby związane z danym powiatem.



W kategorii c mogą kandydować osoby związane z danym powiatem: właściciele, współwłaściciele oraz biznesmeni z firm zatrudniających do 250 osób oraz osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do wspierania biznesu.



Plebiscyt z założenia odbędzie się w każdym powiecie naszego województwa. Jednak w uzasadnionych przypadkach będziemy łączyć powiaty. Tak jest na przykład w przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Chcemy w ten sposób podkreślić także to, że Olsztyn i gminy tworzące powiat olsztyński są w rzeczywistości jednym dużym organizmem społecznym.



Kandydatury prosimy wysyłać na adres:



