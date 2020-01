Wybieramy Człowieka Roku 2019

Kto zasłużył sobie na ten tytuł w kulturze, kto w nauce? A kto był najskuteczniejszym liderem waszej lokalnej społeczności? O tym przekonamy się już niedługo.

Człowiek Roku 2019 będziemy wybierać w kilku kategoriach. Już teraz czekamy na zgłoszenia od Państwa. Prosimy w nim podać imię, nazwisko nominowanego, miejscowość, kategorię oraz krótkie uzasadnienie zgłoszenia.





KATEGORIE



a. Człowiek Roku 2019: działalność społeczna

b. Człowiek Roku 2019: kultura

c. Człowiek Roku 2019: biznes

d. Człowiek Roku 2019: nauka

e. Człowiek Roku 2019: lider społeczności lokalnej



W kategoriach a, b, d, e kandydować mogą osoby związane z danym powiatem.



W kategorii c mogą kandydować osoby związane z danym powiatem: właściciele, współwłaściciele oraz biznesmeni z firm zatrudniających do 250 osób oraz osoby, które w sposób znaczący przyczyniły się do wspierania biznesu.



Plebiscyt z założenia odbędzie się w każdym powiecie naszego województwa. Jednak w uzasadnionych przypadkach będziemy łączyć powiaty. Tak jest na przykład w przypadku Olsztyna i powiatu olsztyńskiego. Chcemy w ten sposób podkreślić także to, że Olsztyn i gminy tworzące powiat olsztyński są w rzeczywistości jednym dużym organizmem społecznym.



Kandydatury prosimy wysyłać na adres:



powiat bartoszycki: bartoszyce@gazetaolsztynska.pl



powiat braniewski : braniewo@gazetaolsztynska.pl



powiat działdowski: dzialdowo@gazetaolsztynska.pl



powiat ełcki: elk@gazetaolsztynska.pl



powiat giżycki: gizycko@gazetaolsztynska.pl



powiat gołdapski: goldap@gazetaolsztynska.pl



powiat iławski: ilawa@gazetaolsztynska.pl



powiat kętrzyński: ketrzyn@gazetaolsztynska.pl



powiat lidzbarski: lidzbarkw@gazetaolsztynska.pl



powiat mrągowski: mragowo@gazetaolsztynska.pl



powiat nidzicki: nidzica@gazetaolsztynska.pl



powiat nowomiejski: nowemiasto@gazetaolsztynska.pl



powiat olecki: olecko@gazetaolsztynska.pl



powiat ostródzki: ostroda@gazetaolsztynska.pl



powiat piski: pisz@gazetaolsztynska.pl



powiat szczycieński: szczytno@gazetaolsztynska.pl



powiat węgorzewski: wegorzewo@gazetaolsztynska.pl



powiat olsztyński i Olsztyn: ro@gazetaolsztynska.pl



powiat elbląski i Elbląg : gazeta@dziennikelblaski.pl



Igor Hrywna