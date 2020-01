Władysław Katarzyński, Mój Olsztyn: Wymiana kulturalna z Rosją

Pan Zenek nie jest z tych handlujących papierosami, co to wystają godzinami w sąsiedztwie rynku na Kolejowej, oferując fajki przemycane z Rosji. Pan Zenek przez lata praktyki dopracował się systemu, który zapewnia mu pełne bezpieczeństwo.

Kurierzy, którzy odbierają fajki od innych w Bartoszycach, dostarczają mu „wagony” papierosów w umówionych miejscach. Ani on nie zna ich po nazwisku, ani oni jego. Odbiorców nie brakuje.Niechęć naszego rządu do Rosji sprawiła, że niemal zamarł ruch przygraniczny na północy województwa. A kiedyś był bardzo ożywiony. Sam się o tym przekonałem. Były to czasy m.in. wymiany kulturalnej. W obie strony jeździli literaci, plastycy, zespoły muzyczne, teatralne. Kiedyś z kabareciarzem Wojtkiem Sobolem oraz z zespołem muzycznym jako przedstawiciele młodej olsztyńskiej kultury pojechaliśmy do Kaliningradu tak zwanym pociągiem przyjaźni, opatrzeni błogosławieństwem Miejskiego Wydziału Kultury i pewną kwotą rubli. W wagonie pocztowym ta nasza delegacja wiozła za przyzwoleniem kolejarzy kilka skrzynek „Żywca” na handel, bo nasi wschodni, a raczej północno-wschodni sąsiedzi bardzo sobie ten gatunek piwa cenili.Zakwaterowano nas w hotelu „Kaliningrad”. Na dole siedział z marsową miną portier, weteran II wojny światowej, obwieszony medalami, na każdym piętrze etażowa.— Dżinsy, majtki, koszule! — zapytała mnie i Wojtka po polsku z akcentem rosyjskim jedna z nich.Nie mieliśmy nic na handel, więc spotkaliśmy się z totalnym lekceważeniem. Spacerowałem potem po ulicach dawnego Królewca. Byłem w Muzeum Bursztynu, w zoo, widziałem Dom Sowietów, 21-piętrowy budynek, stojący w miejscu dawnego królewieckiego zamku, zaczęty i niedokończony, a także katedrę, która ocalała w czasach, kiedy wkroczyli tu Rosjanie. Był akurat 9 maja, Dzień Zwycięstwa, więc na ulicach stolicy obwodu można było zauważyć wielu weteranów ostatniej wojny obwieszonych jak choinki medalami. Chciałem zrobić zdjęcie mauzoleum Immanuela Kanta, kiedy zauważyłem dwóch takich weteranów spacerujących w pobliżu. Poprosiłem, żeby mi pozowali. Spotkałem się z nieufnością.— A wy kto? — zapytali.— Ja żurnalist iz Olsztyna! — wyjaśniłem.— Allenstain? — uśmiechnęli się do wspomnień. — My Alenstein dobywali!Po czym zaprosili mnie do domu jednego z nich. Na stole pojawiła się przydziałowa wódka i podwędzana kiełbasa. Nagle moją uwagę zwróciła wisząca na ścianie metaloplastyka przedstawiająca „Bitwę pod Grunwaldem” Jana Matejki.— A skąd to u was? — zapytałem gospodarza zaskoczony.— Eto trofiejne (zdobyczne) — odpowiedział. — Iz Kleeberga (Klebark).Już wtedy wiedziałem, co działo się, kiedy Rosjanie wkroczyli do Klebarka Wielkiego. Mordy, gwałty, rabunek. Szybko się pożegnałem.W Kaliningradzie byłem jeszcze dwa razy, w czasach dużo późniejszych, dzięki wymianie dziennikarzy z naszej redakcji z dziennikarzami z „Kalinigradzkiej Prawdy”. Za pierwszym razem, a było to bodajże w roku 1993, zabrałem ze sobą 100 dolarów, sumę dla Rosjan bardzo wysoką, a mnie potrzebną, żeby kupić upragniony aparat fotograficzny marki „Zenit”. Za radą kolegów z branży banknot włożyłem do portfela, a obok niego 10-dolarówkę. Na granicy rosyjska celniczka z miejsca poprosiła mnie do kontroli osobistej. Chyba wydawałem się jej podejrzany, bo nosiłem długie włosy. Widząc oba banknoty, z uśmiechem zarekwirowała mi 10-dolarówkę, jakby nie zauważając setki. Ona też musiała z czegoś żyć.W redakcji powitał mnie wylewnie naczelny. Z miejsca sięgnął do barku, skąd wyciągnął półlitrową butelkę... bimbru. Nalał mi i sobie po szklance. Za sojuz! Po czym przedstawił mi mojego opiekuna na czas tygodniowego pobytu w obwodzie, niejakiego Borię. W tym dniu poznałem jeszcze redaktora działu kryminalnego.— On zna cały świat podziemny! — pochwalił go naczelny. — Złodziei i prostytutki!Redaktor wydawał się być dumny z tej pochwały.— Ja ich mam tu, w małym palcu! — pochwalił się, mając na myśli swoje kontakty z podziemnym światkiem. Nagle odebrał telefon i mina mu zrzedła. Do słuchawki sypnęły się bluzgi.— Wory (złodzieje) mnie okradli! — zwrócił się do mnie. — Wszystkie futra mojej Maszy zniknęły! Ale oddadzą!— Uważaj na Borię — ostrzegł mnie jeden z młodszych dziennikarzy. — On z KGB!Uważałem. Boria nieźle mówił po polsku i był bardzo uczynny. Zawiózł mnie do kopalni bursztynu w Jantarnym. Akurat w przeddzień zastrzelono tam dwóch młodocianych, którzy wydobywali bursztyn na własną rękę, ale o tym dowiedziałem się później. Widziałem potem takich jak oni młodzieńców w restauracji, jak otoczeni dziewczętami pili wódkę. Po kilku dniach Boria zawiózł mnie do swojej matki. Mama postawiła na stole kiszone ogórcy, chleb ze smalczykiem i suszoną rybę.— On, ten mój Boria, to ma ciężką pracę! — zwróciła się do mnie.— O tak! — pomyślałem. — Bardzo ciężką!Tego samego dnia pojechaliśmy z Borią do miasta po wymarzony przeze mnie aparat „Zenit”. Widniał taki na wystawie sklepu fotograficznego. Niestety, sklep był zamknięty.—Sanitarnyj dień! — wyjaśnił jakiś przechodzień.Znaczy generalne sprzątanie. Nie zraziło to bynajmniej mojego opiekuna, który zaczął energicznie dobijać się do sklepu. Kiedy ukazała się w nich rozeźlona postać sprzedawcy, Boria zaczął wymachiwać jakąś legitymacją. Natychmiast wpuszczono nas do środka. Kupiłem aparat, film i nawet wydano mi resztę w dolarach. Nazajutrz pojechaliśmy z Borią do Bałtyjska, miasta i portu zamkniętego dla zwykłych turystów. Wiadomo, port wojenny. W sklepach towaru „skolko ugodno”, niestety tylko dla marynarzy i członków ich rodzin. W pewnej chwili urwałem się mojemu opiekunowi i pomaszerowałem do portu. Akurat wychodził w morze jakiś wojenny statek, potężny, trochę zardzewiały. Za nim ciągnęła się struga oleju. Szybko zrobiłem zdjęcie. I wtedy poczułem na ramieniu czyjąś rękę.Boria wyciągnął mi kliszę z aparatu, prześwietlił i oddał.— Nie lzia, nie wolno! — uśmiechnął się serdecznie.W jakiś czas później pojechałem znowu do Kaliningradu. Tym razem zakwaterowano mnie nie w hotelu, a w willi przy ulicy Kutuzowa. Dlaczego tam właśnie? Willa, jak wyjaśnił mi tamten młody dziennikarz, była nadziana podsłuchami. Z tego pobytu pamiętam jeden, niezapomniany wieczór poezji Puszkina i pieśni Okudżawy w osiedlowym domu kultury. Sala nabita, występowała młodzież. Czuło się powiew wolności.W miarę upływu czasu kontakty między obiema redakcjami słabły. Podczas ostatniej wymiany przyjechał do nas na tygodniowy pobyt wspomniany tu redaktor „kryminalny”. Interesowała go Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie. Zorganizowano nam jej zwiedzanie, po czym spotkaliśmy się z sympatyczna panią rzecznik prasową. Opowiedziała po rosyjsku o szkole.— Są pytania? — zwróciła się do dziennikarza z Kaliningradu.— A kak u was z mieżdunarodnym terroryzmem, Kiejkuty? — wypalił.— My w tym zakresie naszych studentów nie szkolimy! — zmieszała się rzeczniczka. A ja wybałuszyłem oczy. — O jakich Kiejkutach on mówi?Prawdy Rosjaninowi taka nie powie! — zwrócił się do mnie po wyjściu redaktor „kryminalny”.Władysław Katarzyński