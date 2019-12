Cudem uniknął śmierci... [ZDJĘCIA]

Ciekawość przechodnia uratowała z pewnością życie tego kierowcy. Zauważył on auto, które wypadło z drogi...

Na trasie Orzechowo-Radostwo (między Dobrym Miastem a Jezioranami) przechodzień zauważył poza drogą auto. Podszedł bliżej, by sprawdzić, co się stało. Okazało się, że samochód jest rozbity. Zaalarmował straż pożarną. Na miejsce przyjechało siedem zastępów straży pożarnej. W środku auta znajdował się mężczyzna. Był nieprzytomny, nie można było z nim nawiązać kontaktu.Wstępnie ustalono, że do wypadku doszło dziś (w niedzielę, 29 grudnia) około godz. 8. Kierowca audi prawdopodobnie jechał zbyt szybko, na łuku drogi stracił panowanie nad autem. Samochód przekoziołkował, wypadł z drogi. Rannego mężczyznę znaleziono dopiero koło godz. 13. Poszkodowany przez około 5 godzin przebywał w rozbitym aucie przy temperaturze 0-1 stopni C.