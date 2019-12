Czy wymieniasz lub sprzedajesz nietrafione prezenty? [SONDA]

Mówi się, że od przybytku głowa nie boli. Z drugiej jednak strony, co za dużo, to niezdrowo. Zdarza się, że pod choinką znajdujemy kilka identycznych prezentów, coś, co już posiadamy i nie potrzebujemy lub po prostu coś, co nie trafia w nasz gust. Co wtedy? Zatrzymać, bo przecież nie wypada oddać? A może jednak wymienić lub sprzedać nietrafiony prezent?

