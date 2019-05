Wstępne wyniki: PiS wygrywa wybory do Europarlamentu!

Wg danych z sondaży exit poll, Prawo i Sprawiedliwość wygrało w wyborach do Parlamentu Europejskiego.

Według danych IPSOS mandaty naszym okręgu trafią do Tomasza Frankowskiego (Koalicja Europejska) oraz Karola Karskiego (Prawo i Sprawiedliwość).

Z pierwszych sondaży wynika, że najwyższy wynik osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość, które zdobyło 42,4 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska, która osiągnęła 39,1 proc. głosów. Oprócz dwóch największych ugrupowań w Parlamencie Europejskim znajdzie się również miejsce dla dwóch innych partii. Jest to Wiosna Roberta Biedronia, która zdobyła 6,6 proc. głosów oraz Konfederacja KORWiN Braun Liroy Narodowcy z wynikiem 6,1 proc. głosów. Poniżej progu wyborczego znalazły się: Kukiz 15' (4,1 proc.) i Lewica razem (1,3 proc).Jak wyniki przekładają się na liczbę zdobytych mandatów? Prawo i Sprawiedliwość będzie mogło wprowadzić do europarlamentu 24 przedstawicieli, Koalicja Europejska 22, a Wiosna i Konfederacja po 3 deputowanych.Jeśli chodzi o rozkład głosów ze względu na województwa, to można było zauważyć podział na wchód, gdzie zwyciężyło Prawo i Sprawiedliwość oraz zachód, który głosował na Koalicję Europejską. Partia Jarosława Kaczyńskiego zwyciężyła w województwach: Warmińsko-Mazurskim, Podlaskim, Lubelskim, Podkarpackim, Małopolskim, Świętokrzyskim, Śląskim, Łódzkim i Mazowieckim, choć w okręgu czwartym obejmującym Warszawę i powiaty ościenne zwyciężyła Koalicja Europejska, która zgromadziła najwięcej głosów również w pozostałych województwach.— Dziękuję wszystkim, którzy podjęli decyzję, by wziąć udział w wyborach, a przede wszystkim tym, którzy nas poparli — powiedział tuż po ogłoszeniu wyników Jarosław Kaczyński."Historyczny wynik PiS w wyborach do Europarlamentu i piąte zwycięstwo z rzędu są najlepszym dowodem, że Polacy chcą dobrej zmiany nie tylko w Polsce, ale i w Europie. Dziękuję kandydatom i wolontariuszom, bez których nie byłoby tej wygranej. Zrobiliśmy to!" — napisał z kolei na Twitterze premier Matusz Morawiecki.Jak wybory skomentowali politycy opozycji? — To jest pierwsza połowa meczu. Wszyscy kochamy sport. Wiemy, że wszystko jest przed nami. Zrobiliśmy wielki krok wspólnie, razem. Zbudowaliśmy Koalicję Europejską i to jest nasz wielki sukces — powiedział Grzegorz Schetyna, lider Platformy Obywatelskiej.Zadowolenia z wyników wyborów nie krył Robert Biedroń. — Mieliśmy jedno, wspólne, wielkie marzenie o tym, że polityka może wyglądać inaczej. I zwyciężyliśmy! — cieszył się przewodniczący Wiosny.Przypomnijmy, że w okręgu nr 3 obejmującym województwo Warmińsko-Mazurskie oraz Podlaskie najwięcej głosów zdobyło Prawo i Sprawiedliwość, które zgromadziło 46,9 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazła się Koalicja Europejska (34 proc.). Dalsze miejsca zajęła Konfederacja i Wiosna odpowiednio z poparciem na poziomie 6,9 proc. i 6,8 proc. Przy takim rozkładzie głosów to Parlamentu Europejskiego trafią prawdopodobnie Karol Karski, Tomasz Frankowski i Krzysztof Jurgiel.Na szczególną uwagę zasługuje również frekwencja wyborcza. Do urn poszło 43 proc. Polaków, a więc aż o blisko 20 proc. więcej niż pięć lat temu. To rekordowy wynik jeśli chodzi o wybory do europarlamentu. Warto dodać, że frekwencja była tak wysoka, że przekroczyła wynik wyborów parlamentarnych z 2005 roku.Na Warmii i Mazurach frekwencja wyniosła jedynie 35,4 proc. i była to niestety najniższy wynik w Polsce. Warto jednak dodać, że jest ona wyższa niż przed pięcioma laty. Wtedy w naszym województwie do urn poszło zaledwie 17,9 proc. osób uprawnionych do głosowania.