Poznaliśmy Miss Polonia Warmii i Mazur! [ZDJĘCIA]

10 dziewcząt walczyło o tytuł Miss Polonia Warmii i Mazur. Podwójne zwycięstwo odniosła Oksana Terebieniec, która oprócz tytułu Miss Warmii i Mazur została też Miss "Gazety Olsztyńskiej". — Nie spodziewałam się zwycięstwa — powiedziała nam.

Oksana jest tegoroczną maturzystką. Oksana uczyła się w klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej. Chce studiować inżynierię systemów informatycznych.

Miss Polonia to najbardziej prestiżowy i najstarszy narodowy konkurs piękności w Polsce. Organizowany od 1929 roku jest także jednym z najstarszych na świecie z niezwykłą historią, którą przez lata tworzą najpiękniejsze Polki.

Konkurs na najpiękniejszą mieszkankę Warmii i Mazur rozegrał się w sobotę w Galerii Warmińskiej. Wzięło w nim udział dziesięć dziewczyn z regionu. Kandydatki oceniały m.in. Milena Sadowska (Miss Polonia 2018), Agata Biernat (Miss Polonia 2017), Karolina Urbańska (Wicemiss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018) i Beata Skowronek (Miss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2018). Kandydatki zaprezentowały się publiczności w czterech strojach: ubraniach sportowych, codziennych, w strojach wieczorowych oraz kostiumach kąpielowych.O podwójnym zwycięstwie może mówić Oksana Terebieniec, która oprócz tytułu Miss Polonia Warmii i Mazur zdobyła tytuł Miss „Gazety Olsztyńskiej” (wyboru dokonali internauci i czytelnicy Gazety — red.).Do udziału w konkursie na Miss Polonia Oksany nikt nie namawiał. Jak sama mówi — to wielka szansa. Teraz Oksana będzie reprezentowała region w półfinale konkursu Miss Polonia.— Nie spodziewałam się zwycięstwa. Wszystkie dziewczyny są piękne. I tak naprawdę przestałyśmy czuć rywalizację — powiedziała nam Oksana po konkursie. — Po prostu bawiłyśmy się tym konkursem. Przygotowania były dosyć krótkie, bo trwały tylko tydzień. Nie brakowało wpadek, ale na gali wszystko wyszło perfekcyjnie. Tytułu Miss „Gazety Olsztyńskiej” spodziewałam się trochę bardziej, bo śledziłam konkurs na bieżąco, ale zawsze coś mogło się zmienić.Dla Oksany konkurs był przygodą, ale... — Gdyby udało się to robić zawodowo, to byłoby super — nie ukrywa. — Skoro dziś się udało, to myślę, że warto się postarać o więcej. Ale złożyłam też papiery na Politechnikę Wrocławską, więc zobaczymy co przyniesie los.Jako Miss "Gazety Olsztyńskiej" Oksana otrzymała bon upominkowy do sklepu Morgan i kosmetyki od drogerii Hebe.Galę finałową uświetnią występy Studia Tańca Rytm z Olsztyna i wokalisty Mateusza Grędzińskiego, finalisty 8. edycji telewizyjnego show The Voice of Poland.II Wicemiss Warmii i Mazur została Karolina Brzozowska, I Wicemiss Warmii i Mazur została Natalia Nowakowska. Jury zdecydowało się też przyznać dzikie karty, które upoważniają ich posiadaczki do wzięcia udziału w lipcowym półfinale Miss Polonia 2019. Otrzymały je Dominika Tomczak, Aleksandra Szpakowska i Patrycja Łada.Dotychczas koronę Miss Polonia nosiło 40 Polek. Dla wielu z nich konkurs był początkiem kariery. Do takich osób należą m.in. Aneta Kręglicka (też Miss Świata), Bogna Sworowska, Ewa Wachowicz, Rozalia Mancewicz, Marcelina Zawadzka czy Paulina Krupińska. W 2016 roku Miss Polonia została Izabella Krzan z Olsztyna, a Monika Czajkowska, Miss Polonia Województwa Warmińsko-Mazurskiego 2017 znalazła się w finałowej piątce Miss Polonia i otrzymała tytuł Miss Publiczności.