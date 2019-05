Węgiel wciąż nas dusi

Nie ma tygodnia, a ostatnio wręcz dnia, by nie bombardowano mnie na zmianę z gazet, telewizji, Internetu hiobowymi wieściami, jakoby planeta Ziemia stała nad przepaścią i dni jej zostały policzone.

Wszystkiemu winien homo sapiens. Skoncentrowany jedynie na sobie i swoich egoistycznych potrzebach oraz niepomny faktu, że Ziemia jako planeta alternatywny nie posiada i że warto zostawić ją w jakiej takiej kondycji przyszłym pokoleniom...

Pamiętajmy też o raporcie Międzyrządowego Zespołu ds. Zmiany Klimatu (IPCC), z którego jasno wynika, że aby zatrzymać zbliżającą się wielkimi krokami katastrofę klimatyczną do 2030 r. musimy zredukować emisje CO2 prawie o połowę. I że będzie to możliwe dopiero, gdy wszystkie kraje UE, w tym także Polska, do tego czasu z węgla zrezygnują.

Giną orangutany, wymiera las deszczowy, regularnie nawiedzają nas kataklizmy, a w Polsce już od ponad dekady z czterech pór roku zrobiły nam się dwie: w miarę łagodna, bezśnieżna i z niewielkimi mrozami zima oraz upalne, suche i wywołujące klęski nieurodzaju lato. Dalej — jakiś węgiel z Donabsu płynie ponoć do Polski nader szerokim i wartkim strumieniem, ludzie jedynie udają, że segregują śmiecie, skutkiem czego prezydenci miast inwestują w worki z kodem oraz system monitoringu kontenerów, a ostatnio człowiek dokonał wiekopomnego czynu, zanurkował mianowicie na dno Rowu Mariańskiego, tyle że pierwsze, na co się natknął, to nie był gatunek dawno uznanej za wymarłą ryby czy rafy koralowej, a kawał plastiku…!A tymczasem… Na zlecenie Greenpeace Polska, tej samej, która zorganizowała i 14 maja z sukcesem wykonała akcję z czarnymi transparentami — firma Kantar Polska pod koniec kwietnia br. przeprowadziła badanie, którego celem było zbadanie stosunku Polaków do odejścia od produkcji energii z węgla. Z prawie tysiąca przebadanych osób 76 proc. (czyli ponad ¾) popiera odejście od produkcji energii z węgla w Polsce na rzecz źródeł odnawialnych do 2030 r., z czego aż 47 proc. jest zdecydowanie na tak. Żal, że wciąż co piąty respondent (19 proc.) takiemu podejściu się sprzeciwia. Co jednak pocieszające, społeczne poparcie dla odejścia Polski od węgla systematycznie rośnie. Jeszcze w listopadzie ubiegłego roku przeciwników produkcji energii z węgla było 69 proc. Powiększenie się ich grona o 7 proc. w ciągu niespełna pół roku daje nadzieję, że Polacy z dnia na dzień zaczną się jednak losem Matki Ziemi przejmować.— Składaliśmy uwagi do dyskutowanej na EKG Polityki Energetycznej Polski 2040, od lat wydajemy raporty pokazujące wzrastające koszty węgla i konieczność przejścia na odnawialne źródła energii. Nasze uwagi, oparte o dane naukowe, są konsekwentnie ignorowane. Nasz kraj musi całkowicie odejść od węgla w energetyce do roku 2030 — powiedział Paweł Szypulski z Greenpeace.A Matka Ziemia, na ostatnim już oddechu i przyciśnięta do muru, czeka. Na lniane siatki wielokrotnego użytku zamiast plastikowych reklamówek. Na szklane butelki do soków i własne kubki na kawę w kawiarniach. Na bambusowe szczoteczki do zębów. Na pozbierane i odpowiednio posegregowane śmieci z plaży, z lasu, z najbliższej okolicy. Na świadomy dobór produktów spożywczych i nie marnowanie ich. Na dbałość i walkę z marnotrawstwem wody. Na oszczędzanie energii. Na samochody hybrydowe. I na drzewa, które niech rosną i dają oddech całe wieki — a nie padają jedno po drugim jak wykałaczki…