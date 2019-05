Jaka pogoda będzie latem? Są pierwsze prognozy

Choć mamy już końcówkę maja, to pogoda nas nie rozpieszcza. Co prawda kilka ostatnich dni było ciepłych, to w porównaniu choćby z ubiegłym rokiem trzeba przyznać, że jest o wiele chłodniej. A jakie będą rozpoczynające się już za miesiąc wakacje? Sprawdzamy pierwsze prognozy.

Prognozy pogody na najbliższe 90 dni opublikował portal accuweather.com. Z informacji serwisu wynika, że najbliższe lato zapowiada się na bardzo ciepłe. W pierwszej połowie lipca ma być słonecznie, a w niektóre dni termometry pokażą w cieniu nawet 26°C. Druga połowa miesiąca, to delikatne ochłodzenie, ale wciąż powinno być ciepło.



Jeśli chodzi o opady, to w lipcu nie będziemy mogli narzekać na brak słońca. Wysokim temperaturom będą jednak towarzyszyły przelotne i gwałtowne burze z opadami deszczu.



Według meteorologów wysokie temperatury będą nam towarzyszyły również w drugim miesiącu wakacji i można stwierdzić, że sierpień będzie bliźniaczo podobny do lipca. Zarówno pod względem temperaturowym, bo przez większość dni termometry będą pokazywały od 25°C do 30°C, jak i pod względem opadów. Większość dni powinna być słoneczna, ale możliwe będą burze.



Źródło: accuweather.com