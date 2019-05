Komisja tak, ale bez księży

Wywiad z Marcinem Kulaskiem, sekretarzem generalnym SLD

– Film braci Sekielskich nie jest poświęcony pedofilii wśród murarzy, tylko wśród duchownych kościoła katolickiego. Tym natomiast, co najbardziej oburza każdego widza tego filmu, jest postawa katolickich hierarchów i księży jako zbiorowości wobec przypadków pedofilii w tym środowisku. Na filmie zobaczyliśmy jak w soczewce zmowę milczenia duchownych i wielki parasol ochronny, który nad księżmi-pedofilami roztoczyli biskupi i kardynałowie. To jest sprawa, którą trzeba niezwłocznie wyjaśnić, bo - jak pokazały dni po premierze filmu - nie potrafi tego zrobić ani episkopat, ani poszczególni biskupi.– Nie. Partia rządząca, zgłaszając pomysł powołania komisji zajmującej się przypadkami pedofilii we wszystkich grupach zawodowych, próbuje rozmydlić odpowiedzialność kościoła katolickiego, ukryć przypadki kościelnej pedofilii w setkach innych tego rodzaju spraw. W ten sposób Jarosław Kaczyński realizuje wygłoszone kilka tygodni temu credo swojej partii: "Ręka podniesiona na Kościół to ręka podniesiona na Polskę". Prawo i Sprawiedliwość zrobi więc wszystko, by włos z głowy nie spadł kościelnym dostojnikom, którzy przez lata tolerowali pedofilię w szeregach duchowieństwa. Nie można też pominąć faktu, że w najbliższą niedzielę przypadają wybory do Parlamentu Europejskiego. Partia rządząca pozorując walkę z pedofilią, usiłuje uchronić się przed wyborczą porażką.– Warto, ale komisja ta musi zająć się przede wszystkim wyjaśnieniem mechanizmu instytucjonalnego, systemowego chronienia księży-pedofilów, jaki przez lata działał w kościele katolickim. Musi być to gremium niezależne, bezstronne, obiektywne. Nie mogą do niego wejść przedstawiciele kościoła, duchowni, ale niezależni eksperci - sędziowie, prokuratorzy, być może także - lekarze psychiatrzy i psychologowie. Tylko wówczas jest szansa, że komisja spełni swoją rolę. Ściganiem poszczególnych przypadków pedofilii powinna się natomiast zająć policja, prokuratura i niezawisłe sądy, a nie komisje powoływane przez polityków. My musimy jedynie czuwać, by organy te były skuteczne.