NIK krytykuje reformę edukacji

Najwyższa Izba Kontroli w swoim raporcie na temat reformy edukacji stwierdza, że wprowadzone w niecałe dziewięć miesięcy zmiany w systemie oświaty zostały nierzetelnie przygotowane i wdrożone. Część reformy finansowały samorządy.

Najgorzej jest w Wielkopolsce, Pomorskiem i Zachodniopomorskiem. Dostało się też samej podstawie programowej — większość osób zatrudnionych do jej pisania nie było związanych z systemem edukacji.



Zarówno do MEN, organów prowadzących szkoły i dyrektorów NIK skierował kilka wniosków:



Do Ministerstwa Edukacji Narodowej:

— rozważenie powołania zespołu ekspertów, który oceniłby podstawę programową w zakresie adekwatności treści i liczby godzin, czy dostosowania treści do wieku i możliwości poznawczych uczniów oraz zarekomendowałby podjęcie ewentualnych działań korygujących;

— kompleksowe monitorowanie zmian w systemie oświaty;

— podjęcie działań wspierających organy prowadzące (samorządy) na rzecz organizacji procesu nauczania w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych dla tzw. podwójnego rocznika;

— rozważenie zebrania za pośrednictwem kuratorów oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego materiałów dotyczących zasad i sposobu oceniania i klasyfikowania uczniów, a następnie dokonanie ich analizy oraz ewentualne podjęcie działań zmierzających do zapewnienia porównywalnych zasad oceniania uczniów w szkołach.

Ministerstwo przyjęło wnioski NIK do realizacji.



Do organów prowadzących szkoły:

— poprawę warunków lokalowych i wyposażenia pracowni przedmiotowych;

— podjęcie intensywnych działań na rzecz zapewnienia w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych oferty adekwatnej do potrzeb i wielkości populacji w roku szkolnym 2019/2020.



Do dyrektorów szkół:

— wsparcie systematycznego rozwoju zawodowego nauczycieli zgodnego z wprowadzanymi zmianami w systemie oświaty;

— podjęcie działań na rzecz poprawy higieny nauczania, poprawy warunków lokalowych i stanu wyposażenia sal lekcyjnych oraz poprawy bezpieczeństwa w szkołach;

— stworzenie oferty zajęć pozalekcyjnych adekwatnej do potrzeb uczniów.



Raport NIK w zasadzie nie pozostawia złudzeń. Sytuacja pogorszyła się w co trzeciej skontrolowanej szkole i nie przyczyniła się do poprawy sytuacji w ponad połowie. Szczególna krytyka spadła na finansowanie reformy. Na jej wprowadzenie miały starczyć środki z subwencji i oszczędności samorządów. Rzeczywistość okazała się inna - prezydenci 10 dużych miast złożyli w resorcie finansów wezwanie do zapłaty na łączną kwotę... 103 mln zł.NIK wskazuje, że minister Anna Zalewska miała „nie przeanalizować rzetelnie skutków finansowych reformy”.Zalewska nie miała też wystarczających danych o przekształcaniu czy likwidacji gimnazjów. „Wiedzę czerpano z ankiet wypełnianych przez dyrektorów szkół na początku 2017 r. Minister nie posiadał też rzetelnych informacji o liczbie nauczycieli biorących udział w szkoleniach z nowej podstawy programowej, co utrudniało monitorowanie wprowadzanych zmian” — czytamy w raporcie.Minister zapewniała również, że mimo kumulacji roczników, wszyscy uczniowie znajdą miejsca w liceach. Z danych kuratoriów przytoczonych przez NIK wynika jednak, że tak nie jest.Z raportu dowiadujemy się, że wydatki samorządów na szkoły powiększyły się o 12 procent. Subwencja (z której miały być sfinansowane zmiany) wzrosła o 6 procent. Reforma spowodowała też pogorszenie warunków nauczania w części szkół. Chodzi o warunki lokalowe czy wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne. NIK podkreśla, że przed ogromnym wyzwaniem postawiono samorządy i dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych. Od września rozpocznie w nich naukę dodatkowo prawie 370 tys. absolwentów klas VIII szkół podstawowych.W przeciągu dziewięciu miesięcy przeprowadzono największą reformę w historii edukacji po 1999 roku (wprowadzenie gimnazjów).W tym czasie zmieniły się niemal wszystkie elementy systemu szkolnictwa — od struktury szkół przez podstawy programowe, po nowe podręczniki, a skończywszy na konieczności dostosowania budynków placówek i ich wyposażenia.Rodzice obawiali się kumulacji roczników w I klasie szkół średnich w roku szkolnym 2019/2020. Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy wprowadzającej reformę, jej celem było m.in. stworzenie systemu oświaty na miarę XXI wieku.„Zakładano utworzenie spójnej struktury organizacji szkół oraz wydłużenie okresu kształcenia w jednej szkole i tej samej grupie rówieśniczej. Miało to ograniczyć konieczność częstej adaptacji uczniów do nowych warunków nauczania i sprzyjać uzyskiwaniu lepszych efektów kształcenia (…) Minister przewidywał, że reforma będzie sfinansowana z części oświatowej subwencji ogólnej oraz oszczędności samorządów. W latach 2014 - 2017 wydatki organów prowadzących na zadania oświatowe wzrosły o ponad 12 proc. przy wzroście subwencji tylko o 6 proc. W tym czasie udział środków subwencji w tych wydatkach spadł z 63 proc. do 60 proc.”.Ponadto — z danych kuratorów oświaty ze stycznia 2019 r. wynikało, że stan przygotowań do przyjęcia podwójnego rocznika był różny w skali kraju. Liczba oferowanych miejsc w stosunku do liczby uczniów przystępujących do rekrutacji była mniejsza w ośmiu województwach (np. w województwie wielkopolskim o ponad 5 tys.) i większa w siedmiu województwach (np. w województwie podkarpackim o ok. 11,5 tys.).NIK ustaliła, że nie wszystkie szkoły, które od 1 września 2019 r. będą się mierzyć z przyjęciem absolwentów podwójnego rocznika posiadają wyposażenie niezbędne do realizacji wszystkich przedmiotów. Nieprawidłowości stwierdzono w 19 proc. skontrolowanych szkół ponadgimnazjalnych.NIK zwraca uwagę, że zjawisko podwójnego rocznika obserwuje się w polskim systemie edukacji po raz pierwszy. Komisje rekrutacyjne w szkołach przeprowadzą odrębnie postępowania rekrutacyjne dla absolwentów gimnazjum i absolwentów szkoły podstawowej.„W postępowaniach zastosowano takie same ustawowe kryteria rekrutacyjne, ale inny sposób przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego i egzaminu ósmoklasisty z uwagi na różny ich zakres” — czytamy w raporcie. „Za opanowanie 50 proc. wymaganego materiału uczniowie mogli otrzymać w różnych szkołach ocenę dopuszczającą, dostateczną lub dobrą”.oprac. Paweł Jaszczanin