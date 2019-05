Na szparagi do Niemiec? Polacy mówią stop

Polacy nie chcą już jeździć na szparagi za zachodnią granicę. Niemieccy plantatorzy, którzy co roku mogli liczyć na pracowników z Polski, mają problem. Polacy nie chcą rozstawać się na długo z rodziną, nie kusi ich też zarobek.

Polska gospodarka dynamicznie się rozwija, a zarobki rosną.

Polacy, którzy opanowali język niemiecki na odpowiednim poziomie, dostają pracę w usługach, w budownictwie i w centrach logistycznych.

— Pracownik idzie do przodu. Jakość życia powoduje, że zmieniamy swoje zachowania i aspiracje — odpowiada dr Waldemar Kozłowski, ekonomista z UWM. — Patrzymy na place i warunki zatrudnienia. Jeszcze w 1900 roku człowiek pracował, żeby mógł się wyspać i mieć kromkę chleba. W 1950 roku oczekiwał już dostępu do lekarza i 8-godzinnego systemu pracy. A teraz? Chcemy nie przemęczać się i dużo zarabiać. Patrzymy, czy dana praca nm się opłaca, czy też nie.

W upale czy w deszczu — Polacy od lat zbierali szparagi w Niemczech. Ta ciężka i żmudna czynność, ale przynosząca duże dochody. Zarówno kobiety jak i mężczyźni w sezonie jeździli do zachodnich sąsiadów na szparagi, żeby dorobić sobie do pensji. Zbiory szparagów w Niemczech odbywają się od kwietnia do czerwca. Na czym polegają?Zadaniem robotników jest wycinanie z ziemi pędów tych warzyw i układaniu ich w specjalnych skrzynkach. Nie jest to jednak takie proste, jak się wydaje: trzeba zachować szczególną ostrożność żeby nie uszkodzić rosnących w pobliżu roślin. Na każdej plantacji część robotników zatrudniona jest w zadaszonych halach, gdzie warzywa się w kolei sortuje i przycina. Taka praca ma lżejszy charakter, więc przydziela się ją zazwyczaj kobietom.Co więcej, zbierając szparagi, przez większość czasu trzeba przebywać w pozycji schylonej lub kucać, a to znacznie obciąża kręgosłup i wymaga dużej wytrzymałości. Dlatego też większość zbieraczy narzeka na silne bóle kręgosłupa, a osoby, które cierpią na jego zwyrodnienia, powinny raczej z pomysłu wyjazdu do tego typu pracy zrezygnować. Pracujący przy zbiorach pracują po kilkanaście godzin na dobę.Mimo tylu ciemnych stron, Polacy od lat jeździli na zbiory. Powód był prosty: to sposób na szybki zarobek. A Niemcy mieli pewnych i solidnych pracowników.W tym sezonie jednak niemieccy plantatorzy szparagów mają duży kłopot. Jest coraz mniej chętnych do zbierania tych warzyw. Polacy nie chcą jeździć na szparagi.Zdaniem władz Niemiec nie jest to jedyna przyczyna. Dzieje się tak przez to, że w Polsce wprowadzono 500 plus. Polakom nie opłaca się rozstawać z rodzinami na trzy miesiące dla dodatkowego zarobku.Brak polskich rąk do pracy najdotkliwiej odczuwa Dolna Saksonia, gdzie uprawia się najwięcej szparagów w Niemczech.Jak podaje portal www.pb.pl, zbiory ratują jeszcze pracownicy sezonowi z Rumunii, ale i dla nich praca przy szparagach wydaje się być coraz mniej atrakcyjna. Niemiecki resort spraw zagranicznych zauważa, że Rumunia jest wprawdzie trzecim najbiedniejszym krajem w UE - po Bułgarii i Chorwacji - ale rumuńska gospodarka również rozwija się dynamicznie i coraz więcej jest miejsc pracy na rynku lokalnym.W samych Niemczech dotychczasowi robotnicy rolni coraz częściej podejmują pracę w innych sektorach.— W tym roku sytuacja jest bardzo zła. W ciągu ostatnich pięciu lat coraz trudniej jest znaleźć chętnych do pracy - mówi Miriam Adel ze stowarzyszenia producentów szparagów we Frankonii, cytowany przez portal www.pb.pl. —W Bawarii wielu pracowników znaleziono dopiero na krótko przed rozpoczęciem sezonu. W szczególności gwałtownie spadła liczba pracowników z Polski. Jeszcze dziesięć lat temu w bawarskiej uprawie szparagów zatrudniano prawie wyłącznie Polaków. Dziś są oni rzadkością – dodał Adel.Według Federalnego Urzędu Statystycznego w 2018 r. w Niemczech zebrano 129.600 ton szparagów, głównie w Dolnej Saksonii, Brandenburgii, Bawarii i Nadrenii Północnej-Westfalii. Każdy obywatel Niemiec zjadł średnio 1,42 kilograma tego warzywa, które szczególnie dobrze rozwija się na piaszczystych, lekkich glebach i potrzebuje dużo słońca.Federalna Agencja Pracy jest w kontakcie z innymi krajami w celu przyciągnięcia większej liczby pracowników sezonowych.Jak to wygląda? — Niemiecki pracodawca zgłasza się do niemieckiego Urzędu Pracy z ofertą — wyjaśnia Anna Dolistowska-Buza, doradca EURES w Ełku. — Jeśli widać, że nie będzie łatwo pozyskać pracownika, to prosi urząd, aby rozpowszechnić ofertę w innych krajach UE takich jak Polska czy Czechy. Taka ofert trafia do nas. Doradca EURES ją tłumaczy. Zainteresowani kontaktują się bezpośrednio z pracodawcami. Ostatnią ofertę mieliśmy pod koniec marca. Niemcy potrzebowali 8 osób do zbiorów szparagów. Oferta cieszyła się umiarkowanym zainteresowaniem.Dlaczego zbiory szparagów nie są już atrakcyjnym sposobem na zarobek?Kozłowski zauważa, że Polacy się bogacą. —Wybieramy to, co jest dla nas najkorzystniejsze. Jesteśmy zachłanni na przywileje — podkreśla ekonomista. – Idzie za tym i rozwój cywilizacji i pokolenia Y oraz Z, które żyją według zasady work-life balance. Szparagi wypadają więc z naszego repertuaru.